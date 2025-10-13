Qəzzaya 1 milyon insan üçün ərzaq çatdırılıb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 06:24
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yaxın Şərqdəki Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyi (UNRWA) Qəzza zolağına 1 milyon insan üçün ərzaq çatdırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun "X"dəki səhifəsində yayılmış bəyanatında bildirilib.
"Atəşkəs razılaşmasının ilk günlərində UNRWA bir milyon insanı - anklav əhalisinin yarısını yedirtmək üçün kifayət qədər ərzaq gətirdi. Bizim onları çatdırmaq üçün ehtiyatlarımız, resurslarımız və kadrlarımız var", - paylaşımda deyilir.
Agentlik həmçinin qeyd edib ki, Qəzza zolağında 75 illik təcrübəyə əsaslanaraq, biliyə, şəbəkəyə malikdir və yardımı bütün regionda effektiv şəkildə paylamaq planları var. "Bizə sadəcə olaraq İsrail hakimiyyətinin yaşıl işığı lazımdır", - agentlik vurğulayıb.
Son xəbərlər
06:57
Tramp: Qəzzada atəşkəsin saxlanacağına əminəmDigər ölkələr
06:24
Qəzzaya 1 milyon insan üçün ərzaq çatdırılıbDigər ölkələr
05:48
ABŞ-də təyyarə qəzasında iki nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
05:17
DÇ-2026: İtaliya - İsrail oyununda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcəkFutbol
04:38
İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Dəməşqin ətrafına zərbələr endiribDigər ölkələr
04:05
Tramp: Putin Ukrayna ilə münaqişəni həll etməsə bu, onun üçün pis olacaqDigər ölkələr
03:38
UNICEF: Sudanda üsyançıların atəşi nəticəsində 17 uşaq həlak olubDigər ölkələr
03:16
NATO iki həftəlik təlim keçirəcəkDigər ölkələr
02:47