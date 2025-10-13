İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Qəzzaya 1 milyon insan üçün ərzaq çatdırılıb

    13 oktyabr, 2025
    06:24
    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yaxın Şərqdəki Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyi (UNRWA) Qəzza zolağına 1 milyon insan üçün ərzaq çatdırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun "X"dəki səhifəsində yayılmış bəyanatında bildirilib.

    "Atəşkəs razılaşmasının ilk günlərində UNRWA bir milyon insanı - anklav əhalisinin yarısını yedirtmək üçün kifayət qədər ərzaq gətirdi. Bizim onları çatdırmaq üçün ehtiyatlarımız, resurslarımız və kadrlarımız var", - paylaşımda deyilir.

    Agentlik həmçinin qeyd edib ki, Qəzza zolağında 75 illik təcrübəyə əsaslanaraq, biliyə, şəbəkəyə malikdir və yardımı bütün regionda effektiv şəkildə paylamaq planları var. "Bizə sadəcə olaraq İsrail hakimiyyətinin yaşıl işığı lazımdır", - agentlik vurğulayıb.

    БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек

