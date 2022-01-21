Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Байден заявил журналистам.

"Глава украинского МИД заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право", - заявил Байден журналистам.

Ранее в четверг, во время пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ в Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой".