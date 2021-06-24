Байден выдвинул кандидата на пост постпреда при ОБСЕ

Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера, который считается известным специалистом по России и Украине, на пост постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера, который считается известным специалистом по России и Украине, на пост постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Карпентера должен еще утвердить сенат.

Сейчас он возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании. В прошлом он был заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, а до этого - специальным советником по Европе и Евразии при вице-президенте. Он также был замдиректора офиса по делам России и занимался региональными конфликтами на Кавказе в госдепартаменте.

Отметим, что Майкл Карпентер посетил Баку в 2016 году в качестве заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии. Он 31 октября того же года провел переговоры с официальными лицами Азербайджана о мире и стабильности в регионе.