О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден выдвинул кандидата на пост постпреда при ОБСЕ

Байден выдвинул кандидата на пост постпреда при ОБСЕ Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера, который считается известным специалистом по России и Украине, на пост постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Другие страны
24 июня 2021 г. 03:05
Байден выдвинул кандидата на пост постпреда при ОБСЕ
Майкл Карпентер

Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера, который считается известным специалистом по России и Украине, на пост постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Карпентера должен еще утвердить сенат.

Сейчас он возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании. В прошлом он был заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, а до этого - специальным советником по Европе и Евразии при вице-президенте. Он также был замдиректора офиса по делам России и занимался региональными конфликтами на Кавказе в госдепартаменте.

Отметим, что Майкл Карпентер посетил Баку в 2016 году в качестве заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии. Он 31 октября того же года провел переговоры с официальными лицами Азербайджана о мире и стабильности в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın ATƏT-də daimi nümayəndəsi vəzifəsinə namizəd irəli sürüb

Экслюзивные новости

Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi