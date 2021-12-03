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Байден представил новый план борьбы с коронавирусом

Байден представил новый план борьбы с коронавирусом Президент США Джозеф Байден представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 01:35
Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден представил план дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране на зимний период, который не будет предусматривать введение новых жестких санитарных ограничений в стране.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня я пришел объявить о нашем плане действий для борьбы с COVID-19 этой зимой. И он не предусматривает "шатдауны" (прекращение работы предприятий - ред.) или локдауны (введение жестких санитарных ограничений - ред.)", - сказал он, выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона.

По словам президента, вместо этого план предусматривает пять пунктов, акцент в которых будет сделан на широкомасштабной вакцинации и ревакцинации населения, а также расширении возможностей тестирования на коронавирус.

"Есть пять ключевых действий, которые я хотел бы, чтобы мы предприняли этой зимой", - сказал он. По его словам, первый пункт - это "расширение масштабов кампании по ревакцинации по всей стране", второй - расширение сетей семейных клиник, где можно пройти вакцинацию, третий - упрощение доступа населения к тестированию на дому, четвертый - усиление медицинского персонала, а пятый - "активизация усилий по вакцинации остального мира и укрепление правил международных поездок для людей, приезжающих в Соединенные Штаты".

При этом, по его словам, жителям США следует быть готовыми к тому, что количество заболеваний в зимний период все равно вырастет. "Эксперты говорят, что количество случаев заражения коронавирусом будет продолжать расти в следующие недели зимы. Так что мы должны быть готовы", - подчеркнул американский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın koronavirusla mübarizədə yeni planını açıqlayıb

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