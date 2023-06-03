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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга.
Другие страны
3 июня 2023 г. 22:37
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга.

Как передает Report, об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

В нем уточняется, что теперь потолок государственного долга будет достигнут 2 января 2025 года.

Байден поблагодарил за сотрудничество спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (от штата Кентукки), лидера демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк) и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

Инициативу, которая, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Согласованный республиканцами в Конгрессе и Белым домом законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

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