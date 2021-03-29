Байден отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он не намерен делать это", - сказала Псаки в ответ на вопрос журналистки о том, планирует ли Байден встречаться с Ким Чен Ыном.

Она добавила, что его подход к дипломатии с Северной Кореей будет "совершенно другим": он будет отличаться от политики прежней администрации.

На прошлой неделе президент США заявил, что готов "к какому-то роду дипломатии" с КНДР. При этом Вашингтон обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН своими ракетными пусками.

В Северной Корее реакцию США на пуски ракет назвали "первым неверным шагом американской администрации". 26 марта Пхеньян подтвердил, что днем ранее провел испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет. Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море.

Дональд Трамп, находясь на президентском посту, провел две встречи с Ким Чен Ыном. Кроме того, Трамп стал первым американским лидером, посетившим Северную Корею: во время переговоров с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, Трамп по приглашению северокорейского лидера, пересек границу и несколько секунд пробыл на территории КНДР. Хотя Трампу в итоге и не удалось достигнуть значительных результатов в переговорах о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном, нового кризиса между странами при его администрации тоже не возникло. Ким Чен Ына Трамп неоднократно называл "другом".