О нас

Байден объявил режим бедствия в Джорджии из-за штормов и торнадо

Байден объявил режим бедствия в Джорджии из-за штормов и торнадо Президент США Джо Байден объявил режим бедствия в Джорджии, назвав ситуацию в штате "крупной катастрофой". Это решение было принято из-за начавшихся там штормов и торнадо.
Другие страны
17 января 2023 г. 09:18
Байден объявил режим бедствия в Джорджии из-за штормов и торнадо

Президент США Джо Байден объявил режим бедствия в Джорджии, назвав ситуацию в штате "крупной катастрофой". Это решение было принято из-за начавшихся там штормов и торнадо.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении Белого дома. По поручению Байдена штату окажут федеральную помощь для восстановления пострадавших районов.

Согласно распоряжению президента США, помощь может включать выплату грантов на временное жилье и ремонт домов. Также местным жителям могут выдать недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества. Сумма ущерба, понесенного штатом, пока оценивается.

СМИ писали, что шторм и торнадо обрушились на несколько южных штатов США на прошлой неделе. По данным CNN, в штате Алабама погибли семь человек, в Джорджии - двое. В обоих штатах около 40 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах штата.

Ранее в Калифорнии погибли 14 человек в результате сильного наводнения, в связи с тем был объявлен режим ЧС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Biden declares state of emergency in Georgia due to storms, tornadoes

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
16 января 2023 г. 18:00
Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат
Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат
16 января 2023 г. 15:55
Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала
Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала
16 января 2023 г. 15:14
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды
16 января 2023 г. 14:10
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
16 января 2023 г. 11:58
Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
15 января 2023 г. 20:23
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
14 января 2023 г. 12:26
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi