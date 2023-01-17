Байден объявил режим бедствия в Джорджии из-за штормов и торнадо

Президент США Джо Байден объявил режим бедствия в Джорджии, назвав ситуацию в штате "крупной катастрофой". Это решение было принято из-за начавшихся там штормов и торнадо.

Президент США Джо Байден объявил режим бедствия в Джорджии, назвав ситуацию в штате "крупной катастрофой". Это решение было принято из-за начавшихся там штормов и торнадо.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении Белого дома. По поручению Байдена штату окажут федеральную помощь для восстановления пострадавших районов.

Согласно распоряжению президента США, помощь может включать выплату грантов на временное жилье и ремонт домов. Также местным жителям могут выдать недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества. Сумма ущерба, понесенного штатом, пока оценивается.

СМИ писали, что шторм и торнадо обрушились на несколько южных штатов США на прошлой неделе. По данным CNN, в штате Алабама погибли семь человек, в Джорджии - двое. В обоих штатах около 40 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах штата.

Ранее в Калифорнии погибли 14 человек в результате сильного наводнения, в связи с тем был объявлен режим ЧС.