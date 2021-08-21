О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Байден обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию в Афганистане.
Другие страны
21 августа 2021 г. 04:18
Байден обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили важность продолжения тесной координации между представителями своего военного и гражданского состава в Кабуле, которые неустанно работают вместе над обеспечением безопасной эвакуации своих граждан, афганцев, которые мужественно помогали нам и НАТО в военной сфере, а также других оказавшихся в уязвимом положении жителей Афганистана", - сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Стороны также приветствовали планы проведения на следующей неделе онлайн-встречи на высшем уровне Группы семи, посвященной Афганистану.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ prezidenti İtaliyanın baş naziri ilə Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edib

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
14 августа 2021 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi