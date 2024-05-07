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Байден и Абдалла II обсудили палестино-израильский конфликт

Байден и Абдалла II обсудили палестино-израильский конфликт Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II на встрече в Вашингтоне обсудили конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию в секторе Газа.
Другие страны
7 мая 2024 г. 06:58
Байден и Абдалла II обсудили палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II на встрече в Вашингтоне обсудили конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент и король Абдалла II обсудили текущее развитие событий в Газе и подтвердили свою приверженность совместной работе по окончательному преодолению кризиса", - говорится в заявлении. Как сообщили в Белом доме, лидеры в разговоре отметили необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, и достижения прекращения огня, которое позволило бы нарастить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Байден и Абдалла II также заявили о приверженности достижению долгосрочного мира в регионе путем создания палестинского государства и предоставления Израилю гарантий безопасности. Кроме того, они обсудили ситуацию на Западном берегу реки Иордан и высказались в поддержку реформ, проводимых Палестинской национальной администрацией.

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