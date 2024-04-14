Байден: Атака Ирана на Израиль была безуспешной

Президент США Джо Байден считает, что атака Ирана на Израиль была безуспешной, что стало победой для еврейского государства.

Президент США Джо Байден считает, что атака Ирана на Израиль была безуспешной, что стало победой для еврейского государства.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что сегодняшний день еврейское государство может считать победой, так как атака Ирана была безуспешной. Байден добавил, что действия Израиля продемонстрировали его "превосходящий военный потенциал".

Байден также заявил в ходе телефонных переговоров с Нетаньяху, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщает телеканал со ссылкой на представителя администрации США.