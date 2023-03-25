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Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в канадском парламенте анонсировал модернизацию совместной с Канадой системы аэрокосмической обороны (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - NORAD).
Другие страны
25 марта 2023 г. 01:17
Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в канадском парламенте анонсировал модернизацию совместной с Канадой системы аэрокосмической обороны (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - NORAD).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Байден отметил, что вскоре NORAD получит загоризонтные радары следующего поколения, которые помогут расширить возможности раннего предупреждения.

В 2023 году также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы воздушно-космической обороны двух стран.

Основными задачами NORAD являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки и раннее предупреждение о воздушно-космическом нападении.

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