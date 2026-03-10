Бахрейн сообщил об уничтожении свыше 100 иранских ракет
- 10 марта, 2026
- 16:05
Средства ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили 105 иранских ракет.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Главного командования вооруженных сил Бахрейна.
"Также перехвачены 176 иранских беспилотных летательных аппаратов с тех пор, как ответные удары Ирана по странам, в которых размещены силы и средства США, охватили регион. Системы противовоздушной обороны продолжают реагировать на атаки Ирана", - сказано в сообщении.
