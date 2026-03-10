Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    10 марта, 2026
    16:05
    Бахрейн сообщил об уничтожении свыше 100 иранских ракет

    Средства ПВО Бахрейна перехватили и уничтожили 105 иранских ракет.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Главного командования вооруженных сил Бахрейна.

    "Также перехвачены 176 иранских беспилотных летательных аппаратов с тех пор, как ответные удары Ирана по странам, в которых размещены силы и средства США, охватили регион. Системы противовоздушной обороны продолжают реагировать на атаки Ирана", - сказано в сообщении.

