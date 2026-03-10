Bəhreyn İranın 100-dən çox raketinin məhv edildiyini bildirib
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 16:24
Bəhreynin hava hücumundan müdafiə (HHM) vasitələri 105 İran raketini məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bəhreyn Silahlı Qüvvələrinin Baş Komandanlığının bəyanatında bildirilib.
"İranın ABŞ qüvvələri və vasitələrinin yerləşdiyi ölkələrə zərbələr başlayan vaxtdan bəri, həmçinin 176 İran pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. HHM sistemləri İranın hücumlarına reaksiya verməyə davam edir", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
17:24
Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olubFutbol
17:19
Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilibSağlamlıq
17:16
Foto
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunubMaliyyə
17:12
Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"Fərdi
17:12
Foto
Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilibMedia
17:10
Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilirRegion
17:02
AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıbİnfrastruktur
17:02
Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblərDigər ölkələr
16:57