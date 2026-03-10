İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 16:24
    Bəhreyn İranın 100-dən çox raketinin məhv edildiyini bildirib

    Bəhreynin hava hücumundan müdafiə (HHM) vasitələri 105 İran raketini məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bəhreyn Silahlı Qüvvələrinin Baş Komandanlığının bəyanatında bildirilib.

    "İranın ABŞ qüvvələri və vasitələrinin yerləşdiyi ölkələrə zərbələr başlayan vaxtdan bəri, həmçinin 176 İran pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. HHM sistemləri İranın hücumlarına reaksiya verməyə davam edir", - məlumatda bildirilib.

