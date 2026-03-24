Бахрейн с начала войны на Ближнем Востоке перехватил 153 ракеты

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Другие страны
    Силы ПВО Бахрейна с момента начала военных действий на Ближнем Востоке перехватили 153 ракеты.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на власти королевства.

    По их информации с 28 февраля силы ПВО нейтрализовали 301 беспилотник, выпущенных в сторону Байхрейна.

    В столице Бахрейна - городе Манама (район Джуффайр) - расположена база ВМС США (Naval Support Activity Bahrain, NSA Bahrain). Это ключевой военный объект США на Ближнем Востоке, база является штаб-квартирой Пятого флота США и основным центром обеспечения безопасности в Персидском заливе.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Силы ПВО Бахрейна
    Ты - Король

    Последние новости

