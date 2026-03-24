    Bəhreyn Yaxın Şərqdə müharibənin başlanmasından bəri 153 raketi ələ keçirib

    24 mart, 2026
    • 17:58
    Bəhreynin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) qüvvələri Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatların başlanmasından bəri 153 raketi ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı krallığın hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Onların məlumatına görə, fevralın 28-dən etibarən HHM qüvvələri Bəhreyn istiqamətində buraxılmış 301 pilotsuz uçuş aparatını neytrallaşdırıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Бахрейн с начала войны на Ближнем Востоке перехватил 153 ракеты

