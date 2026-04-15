Багаи: Заявления США о рисках ядерной программы Ирана - предлог для оказания давления на Тегеран

Информация об уничтожении ядерной программы Ирана вооруженными силами США не соответствует действительности.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Багаи подчеркнул, что все заявления США об угрозе со стороны иранской ядерной программы в Тегеране рассматриваются как предлог для оказания давления на страну.

Он подчеркнул, что Иран не собирается отказываться от своей ядерной программы.

"Ядерные права Ирана не подлежат пересмотру и уступкам, а распространяемые предположения [о ее опасности, - ред.] не имеют под собой оснований", - сказал Багаи.

По его словам, право Тегерана на использование ядерной энергии закреплено договором о нераспространении ядерного оружия, и не может быть ограничено.

Представитель МИД заявил, что ядерная программа Ирана "неоднократно проверялась Международным агентством по атомной энергии" (МАГАТЭ), поэтому утверждение о технологической готовности Ирана создать ядерное оружие в течении нескольких недель или месяцев "также не соответствует действительности".