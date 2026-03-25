Багаи: Соседи Ирана уже несколько дней предлагают посредничество в переговорах с США

Иран в течение последних нескольких дней получает запросы от разных стран с предложениями выступить в качестве посредника в организации переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today.

"Я не могу отрицать того факта, что многие страны региона и за его пределами обращались к Ирану с предложением выступить посредниками в переговорах между Ираном и Соединенными Штатами. Сообщения поступают уже несколько дней. Мы получили запросы о своего рода переговорах и ответили на них. Наша позиция предельно ясна: мы продолжаем защищаться", - сказал Багаи.

По его словам, заявления США и Израиля о намерениях провести с Ираном переговоры не заслуживают доверия, поскольку, по словам официального представителя, именно они начали конфликт.

Говоря о переговорах главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с коллегами из соседних стран, в числе которых был и Пакистан, Багаи подчеркнул, что видит доброжелательные намерения соседей к деэскалации в регионе.

"Пакистан, безусловно, наш сосед. У нас хорошие отношения с Пакистаном, как и с другими соседями. Мы считаем, что у них благие намерения. Наш министр иностранных дел поддерживает контакт с коллегами из соседних стран. Подобные переговоры ведутся между Ираном, его соседями и другими дружественными странами. Мы понимаем, что государства региона и соседние страны обеспокоены последствиями, и каждый пытается каким-то образом помочь разрядить ситуацию", - добавил Багаи.

Ранее сообщалось, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.