Азербайджанские журналисты посетили текстильную фабрику в Узбекистане

В рамках третьего дня пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили предприятие в составе текстильного кластера Khiva Cluster LLC в Хивинском районе.

Как передает корреспондент Report, фабрика была запущена в ноябре 2023 года.

Годовая мощность фабрики: до 7 000 тонн пряжи, 4 000 тонн трикотажных тканей и до 10 миллионов единиц швейной и трикотажной продукции.

Экспортный потенциал предприятия оценивается примерно в $15 млн в год.

Журналисты ознакомились с производственными площадями, современным оборудованием из Турции, Германии и Китая, который установлен на фабрике. Также им была представлена система энергоэффективных решений: отопление помещений за счет горячей воды, получаемой в технологическом процессе, установка солнечных панелей мощностью 60 кВт на крыше здания.