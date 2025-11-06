Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджанские журналисты посетили текстильную фабрику в Узбекистане

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 10:31
    Азербайджанские журналисты посетили текстильную фабрику в Узбекистане

    В рамках третьего дня пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили предприятие в составе текстильного кластера Khiva Cluster LLC в Хивинском районе.

    Как передает корреспондент Report, фабрика была запущена в ноябре 2023 года.

    Годовая мощность фабрики: до 7 000 тонн пряжи, 4 000 тонн трикотажных тканей и до 10 миллионов единиц швейной и трикотажной продукции.

    Экспортный потенциал предприятия оценивается примерно в $15 млн в год.

    Журналисты ознакомились с производственными площадями, современным оборудованием из Турции, Германии и Китая, который установлен на фабрике. Также им была представлена система энергоэффективных решений: отопление помещений за счет горячей воды, получаемой в технологическом процессе, установка солнечных панелей мощностью 60 кВт на крыше здания.

    Узбекистан медиатур пресс-тур Khiva Cluster LLC Хива
    Фото
    Azərbaycanlı jurnalistlər Özbəkistanda tekstil fabrikini ziyarət ediblər
    Фото
    Azerbaijani journalists visit textile factory in Uzbekistan

    Последние новости

    10:59

    Заявление омбудсмена Азербайджана: Победа открыла путь к укреплению мира и безопасности в регионе

    Внутренняя политика
    10:56

    Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией

    Другие страны
    10:48

    В Шуше начался марш Победы военнослужащих

    Внутренняя политика
    10:44
    Фото

    Делегация Национальной гвардии штата Оклахома находится с визитом в Азербайджане

    Армия
    10:36
    Фото
    Видео

    В Нахчыване проходит шествие военнослужащих в связи с Днем Победы

    Внутренняя политика
    10:35

    Рубио планирует посетить все страны Центральной Азии в 2026 году

    Другие страны
    10:32
    Фото
    Видео

    В Сумгайыте начался марш военнослужащих по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    10:31
    Фото

    Азербайджанские журналисты посетили текстильную фабрику в Узбекистане

    Другие страны
    10:30
    Фото

    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    Наука и образование
    Лента новостей