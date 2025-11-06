İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Azərbaycanlı jurnalistlər Özbəkistanda tekstil fabrikini ziyarət ediblər

    • 06 noyabr, 2025
    • 10:58
    Azərbaycanlı jurnalistlər Özbəkistanda tekstil fabrikini ziyarət ediblər

    Özbəkistana mediaturun üçüncü günü çərçivəsində Azərbaycanın media nümayəndələri Xivə rayonunda "Khiva Cluster LLC" tekstil klasterinin tərkibindəki müəssisəni ziyarət ediblər.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, fabrik 2023-cü ilin noyabr ayında istifadəyə verilib.

    Fabrikin illik gücü 7 min tona qədər iplik, 4 min ton trikotaj parça və 10 milyon ədədə qədər tikiş və trikotaj məhsullarıdır.

    Müəssisənin ixrac potensialı ildə təxminən 15 milyon ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilir.

    Jurnalistlər istehsal sahələri, fabrikdə quraşdırılmış Türkiyə, Almaniya və Çindən gətirilən müasir avadanlıqlarla tanış olublar. Eyni zamanda, onlara enerji effektivliyi üzrə həllər sistemi təqdim edilib. Buraya texnoloji prosesdə əldə edilən isti su hesabına binaların isidilməsi, binaların damında 60 kVt gücündə Günəş panellərinin quraşdırılması daxildir.

