Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях Eternity−2025

В соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана, Грузии и Турции, в турецкой провинции Карс проходят трехсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity−2025.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Учения, которые будут состоять из двух этапов, предусматривающих использование компьютерной поддержки и выполнение практических действий, построены на сценарии тактической защиты и обороны стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории трех стран.

Отметим, что совместные командно-штабные учения, в которых от нашей страны участвуют военнослужащие Азербайджанской армии и сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов, продлятся до 24 октября.