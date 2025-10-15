İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edir

    Hərbi
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:34
    Azərbaycan hərbi qulluqçuları Eternity-2025 təlimində iştirak edir

    Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Müdafiə nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlıq planına əsasən, Türkiyənin Qars vilayətində üçtərəfli "Eternity-2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, kompüter dəstəkli və praktiki olmaqla iki mərhələdə icra ediləcək təlim 3 ölkənin ərazisindən keçən strateji obyektlərin və kommunikasiya xətlərinin taktiki səviyyədə mühafizə və müdafiə ssenarisi üzərində qurulub.

    Qeyd edək ki, ölkəmizdən Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının və Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının iştirak etdiyi birgə komanda qərargah təlimi 24 oktyabr tarixinədək davam edəcək.

    Müdafiə Nazirliyi Eternity-2025 Türkiyə
    Foto
    Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях Eternity−2025
    Foto
    Servicemen of Azerbaijan Army participate in Eternity-2025 exercise

    Son xəbərlər

    18:51

    Araqatsotn yeparxiyasının yepiskopu həbs edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    18:49
    Foto

    Culfada su anbarında balıqlar kütləvi şəkildə tələf olub

    Ekologiya
    18:34
    Foto

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edir

    Hərbi
    18:34

    Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:31

    Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"

    Energetika
    18:30

    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir

    Digər ölkələr
    18:28

    ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    18:19
    Foto

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    18:14

    "Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti