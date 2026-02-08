Koul Palmer "Çelsi"nin və İngiltərə Premyer Liqasının tarixinə düşüb
Futbol
- 08 fevral, 2026
- 13:10
"Çelsi"nin yarımmüdafiəçisi Koul Palmer İngiltərə Premyer Liqasının XXV turunda "Vulverhempton"a qarşı keçirdikləri oyunda (3:1) iki tarixi rekorda imza atıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı futbolçu qarşılaşmanın ilk hissəsində het-trik edib.
O, qollardan birini oyundan, ikisini isə penaltidən vurub.
Bununla da K.Palmer İngiltərə Premyer Liqası tarixində ilk hissədə üç dəfə het-trik edən ilk oyunçu kimi tarixə düşüb.
Bundan əlavə, gənc futbolçu "Çelsi"nin heyətində het-trik sayına görə klub rekordunu təzələyib. O, "zadəganlar"ın forması ilə Premyer Liqada dördüncü dəfə bir matçda üç qol vurmağa nail olub.
Son xəbərlər
14:02
Suriyanın Homs şəhərində yaşayış binasında yanğın olub, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
13:48
Əraqçi: İran nüvə silahı hazırlamağa can atmırRegion
13:47
Tailandda növbədənkənar parlament seçkiləri və referendum keçirilirDigər ölkələr
13:39
Foto
Azərbaycan səfiri etimadnaməsini İraq Prezidentinə təqdim edibXarici siyasət
13:30
Azərbaycan millisi Özbəkistanda ikinci yoxlama matçını keçiribFutbol
13:29
Əraqçi: Azərbaycan və digər region ölkələri nüvə danışıqlarının bərpasına çağırıbRegion
13:26
"Sulutəpə" dairəsi istiqamətində təmirlə əlaqədar bir sıra yollarda nəqliyyatın sıxlığını yaranıbİnfrastruktur
13:13
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
13:10