Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 19:17
    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Азербайджан выдал РФ находившегося в международном розыске гражданина этой страны, подозреваемого в правонарушениях.

    Как передает Report, об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Отмечается, что гражданин РФ Мундшайн Микаэль Костанович (1984 года рождения), объявленный в международный розыск в 2023 году по обвинению в мошенничестве, по ходатайству Генпрокуратуры России, был экстрадирован на родину.

    Он был передан компетентным органам РФ в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной Службы Министерства юстиции.

    Россия Генпрокуратура Азербайджана экстрадиция
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Последние новости

    19:43

    На судебном процессе над гражданами Армении адвокаты 6 обвиняемых выступили с защитной речью

    Происшествия
    19:39
    Фото

    В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

    Другие страны
    19:37

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    19:26
    Фото

    Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

    Внешняя политика
    19:17

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    19:14

    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Энергетика
    19:01

    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:54

    Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

    Другие страны
    18:51

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Другие страны
    Лента новостей