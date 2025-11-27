Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Азербайджан выдал РФ находившегося в международном розыске гражданина этой страны, подозреваемого в правонарушениях.

Как передает Report, об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что гражданин РФ Мундшайн Микаэль Костанович (1984 года рождения), объявленный в международный розыск в 2023 году по обвинению в мошенничестве, по ходатайству Генпрокуратуры России, был экстрадирован на родину.

Он был передан компетентным органам РФ в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной Службы Министерства юстиции.