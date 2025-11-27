İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 19:05
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, dələduzluqda ittiham edilərək 2023-cü ildə dövlətlərarası axtarışa verilmiş 1984-cü il təvəllüdlü Rusiya vətəndaşı Mundşayn Mikael Kostanoviçin verilməsinə dair həmin ölkənin Baş Prokurorluğunun vəsatəti təmin edilib.

    Həmin şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Rusiyanın səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib.

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Son xəbərlər

    19:34
    Foto

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:32

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində 6 təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib

    Hadisə
    19:30

    "Trendyol" ilin "Əfsanə günlər"ini elan edir

    Biznes
    19:29
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    FHN "Yanar dağ" qoruğunun yaxınlığında aşkarlanan metan qazı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    19:17

    BP "Qarabağ" yatağının işlənilməsinə dair planlarını açıqlayıb

    Energetika
    19:10

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 75-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:07

    Ukrayna və ABŞ sülh planı üzrə danışıqları həftəsonu davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    19:05

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti