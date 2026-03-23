    Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили условия для переговоров с Ираном

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили усилия для налаживания диалога с Ираном.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

    "Вице-президент Вэнс в понедельник утром поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном". - говорится в сообщении.

    По данным источника, Вэнс и Нетаньяху обсудили компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий. По его словам, переговоры сторон продолжатся в течение недели.

    Джей Ди Вэнс Биньямин Нетаньяху Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    "Axios": Vens və Netanyahu İranla danışıqların şərtlərini müzakirə ediblər
    Ты - Король

