Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили условия для переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили усилия для налаживания диалога с Ираном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Вице-президент Вэнс в понедельник утром поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном". - говорится в сообщении.

По данным источника, Вэнс и Нетаньяху обсудили компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий. По его словам, переговоры сторон продолжатся в течение недели.