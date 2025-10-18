Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не готов передать Киеву "Томагавки"

Президент США Дональд Трамп 17 октября на встрече в Белом доме заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк", по крайней мере в данный момент.

Как передает Report, об этом порталу Axios сообщили два источника, осведомленные о встрече.

По их словам, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что поставки "Томагавков" могут подорвать эти усилия.

Один из источников заявил, что встреча "была непростой", в то время как другой просто сказал, что "она была плохой".

"Нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы завершить войну, заморозив линию фронта", - отмечает Axios.

На заморозку конфликта Трамп указал и в своей публикации в Truth Social.

"Они (РФ и Украина - ред.) должны остановиться там, где они находятся. Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит история", - подчеркнул президент США.