Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не готов передать Киеву "Томагавки"

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 03:37
    Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не готов передать Киеву Томагавки

    Президент США Дональд Трамп 17 октября на встрече в Белом доме заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк", по крайней мере в данный момент.

    Как передает Report, об этом порталу Axios сообщили два источника, осведомленные о встрече.

    По их словам, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что поставки "Томагавков" могут подорвать эти усилия.

    Один из источников заявил, что встреча "была непростой", в то время как другой просто сказал, что "она была плохой".

    "Нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы завершить войну, заморозив линию фронта", - отмечает Axios.

    На заморозку конфликта Трамп указал и в своей публикации в Truth Social.

    "Они (РФ и Украина - ред.) должны остановиться там, где они находятся. Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит история", - подчеркнул президент США.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча Axios
    "Axios": Tramp Zelenskiyə "Tomahawk" raketlərini Kiyevə verməyə hazır olmadığını deyib

    Последние новости

    04:43

    СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

    Другие страны
    04:11

    Для граждан Азербайджана в США будут организованы выездные консульские сессии

    Внешняя политика
    03:37

    Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не готов передать Киеву "Томагавки"

    Другие страны
    03:08

    Лидер ТРСК заявил о "переходе к наступательной дипломатии"

    Другие страны
    02:55

    Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Трампом

    Другие страны
    02:46

    ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    02:19
    Фото

    В Лувре экспонируются работы азербайджанских художников

    Kультурная политика
    01:58

    ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложника

    Другие страны
    01:43

    Посольство Азербайджана в США увеличило число дней консульского приема

    Внешняя политика
    Лента новостей