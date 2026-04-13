Axios: Страны-посредники ищут решение для соглашения США и Ирана до 21 апреля

Посредники из Египта, Пакистана и Турции планируют в ближайшие дни организовать новый раунд переговоров между США и Ираном с целью преодоления существующих разногласий и достижения мирного соглашения до истечения срока действия договоренностей о прекращении огня 21 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Все стороны по-прежнему считают, что соглашение возможно. Посредники надеются, что сокращение разногласий позволит провести еще один раунд переговоров до истечения срока действия соглашения о прекращении огня 21 апреля",- говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стороны "не находятся в полном тупике".

"Дверь еще не закрыта, обе стороны ведут переговоры", - отметил чиновник.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.