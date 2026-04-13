    Axios: Страны-посредники ищут решение для соглашения США и Ирана до 21 апреля

    • 13 апреля, 2026
    • 14:02
    Axios: Страны-посредники ищут решение для соглашения США и Ирана до 21 апреля

    Посредники из Египта, Пакистана и Турции планируют в ближайшие дни организовать новый раунд переговоров между США и Ираном с целью преодоления существующих разногласий и достижения мирного соглашения до истечения срока действия договоренностей о прекращении огня 21 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    "Все стороны по-прежнему считают, что соглашение возможно. Посредники надеются, что сокращение разногласий позволит провести еще один раунд переговоров до истечения срока действия соглашения о прекращении огня 21 апреля",- говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что стороны "не находятся в полном тупике".

    "Дверь еще не закрыта, обе стороны ведут переговоры", - отметил чиновник.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.

    "Axios": Vasitəçi ölkələr ABŞ və İran arasında razılaşma üçün aprelin 21-dək həll yolu axtarır
    Axios: Mediators rush to revive US-Iran talks

    Последние новости

    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    17:26

    ПРООН: Последствия конфликта с Ираном могут негативно повлиять на 32 млн человек

    Другие страны
    Лента новостей