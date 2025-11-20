Axios: США заверили Украину, что ее позиции будут учтены и добавлены в план

В администрации президента США Дональда Трампа дали понять Киеву и европейцам, что новый мирный план по завершению войны между РФ и Украиной дорабатывается "в реальном времени".

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и его делегацией американцы заверили, что позиции Киева и его европейских союзников будут учтены.

Сегодня Офис президента Украины сообщил, что украинский лидер получил от американской стороны план по мирному завершению урегулированию конфликта.

Ранее западные СМИ сообщали о разработанном в США плане для завершения российско-украинской войны, включающем 28 пунктов. Он, по утверждению ряда источников, предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным.