    Axios: США заверили Украину, что ее позиции будут учтены и добавлены в план

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 22:14
    Axios: США заверили Украину, что ее позиции будут учтены и добавлены в план

    В администрации президента США Дональда Трампа дали понять Киеву и европейцам, что новый мирный план по завершению войны между РФ и Украиной дорабатывается "в реальном времени".

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

    По его данным, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и его делегацией американцы заверили, что позиции Киева и его европейских союзников будут учтены.

    Сегодня Офис президента Украины сообщил, что украинский лидер получил от американской стороны план по мирному завершению урегулированию конфликта.

    Ранее западные СМИ сообщали о разработанном в США плане для завершения российско-украинской войны, включающем 28 пунктов. Он, по утверждению ряда источников, предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным.

