    Зеленский получил от США проект по завершению российско-украинской войны

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 20:20
    Зеленский получил от США проект по завершению российско-украинской войны

    Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект соглашения по мирному завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом сообщил Офис украинского лидера в Telegram-канале.

    "Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию", - говорится в сообщении.

    В офисе Зеленского подчеркнули, что украинская сторона подтвердила готовность конструктивно работать с американскими партнерами, а также с европейскими и другими международными участниками.

    "Президент Украины планирует в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом дипломатические возможности и основные условия для достижения мира", - отмечается в заявлении.

    Ранее западные СМИ сообщали о разработанном в США плане для завершения российско-украинской войны, включающем 28 пунктов. Он, по утверждению ряда источников, предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным.

    Владимир Зеленский Украина США план российско-украинская война
