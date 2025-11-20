Зеленский получил от США проект по завершению российско-украинской войны

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект соглашения по мирному завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил Офис украинского лидера в Telegram-канале.

"Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию", - говорится в сообщении.

В офисе Зеленского подчеркнули, что украинская сторона подтвердила готовность конструктивно работать с американскими партнерами, а также с европейскими и другими международными участниками.

"Президент Украины планирует в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом дипломатические возможности и основные условия для достижения мира", - отмечается в заявлении.

Ранее западные СМИ сообщали о разработанном в США плане для завершения российско-украинской войны, включающем 28 пунктов. Он, по утверждению ряда источников, предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным.