Axios: США предложили Ирану 20-летний мораторий на обогащение урана

США в ходе переговоров в Исламабаде предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Согласно информации, иранская сторона в ответ предложила более короткий срок моратория, который источники характеризуют как "однозначно меньший", чем 20 лет.

"Разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым препятствием для достижения договоренностей. В частности, спор касается готовности Тегерана отказаться от обогащения урана и его уже накопленных запасов", - отмечают источники.

По данным Axios, Тегеран предложил альтернативу в виде контролируемого снижения уровня обогащения. Источники также отмечают, что иранская сторона ожидала достижения промежуточного соглашения, однако была застигнута врасплох заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса о завершении переговоров и отъезде американской делегации.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.