Axios: США готовят "финальный удар" по Ирану в случае провала переговоров

США прорабатывают сценарии "решающего удара" по Ирану, не исключающие задействование сухопутных сил, на случай если дипломатические усилия с Тегераном окажутся безрезультатными.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух представителей американской администрации и еще двух других осведомленных источников.

Согласно имеющимся сведениям, в случае если попытки запустить переговорный процесс на высшем уровне с Ираном потерпят неудачу, а Тегеран продолжит создавать угрозу для навигации в Ормузском проливе, Вашингтон может прибегнуть к "решающему удару". Такой шаг будет преследовать двоякую задачу - либо укрепить переговорные позиции перед будущим диалогом с иранской стороной, либо предоставить президенту США Дональду Трампу возможность в одностороннем порядке объявить о победном завершении конфликта.

Как рассказали чиновники изданию Axios, на рассмотрении находятся четыре сценария. Первый предусматривает захват либо морскую блокаду острова Харк - главного узла иранского нефтяного экспорта. Второй сценарий подразумевает овладение островом Ларак, на котором размещены иранские военные базы и радарные комплексы, ведущие наблюдение за судами в Ормузском проливе, а также малые катера, способные наносить удары по торговому флоту. Третий сценарий - военная операция на острове Абу-Муса в восточной акватории Персидского залива, позволяющем Ирану контролировать суда, покидающие залив. Данный остров, как и расположенные поблизости Большой и Малый Тунб, находятся под иранским контролем, однако территориальные претензии на них предъявляют Объединённые Арабские Эмираты. Помимо этого, Вашингтон может установить блокаду или перехватить контроль над судами, осуществляющими вывоз иранской нефти.

Параллельно, указали собеседники портала, изучаются планы по изъятию американскими военными иранских запасов высокообогащенного урана, предположительно находящихся под разрушенными ядерными объектами. В качестве альтернативного варианта рассматривается нанесение мощных авиаударов по этим объектам с целью гарантированно лишить Тегеран доступа к данному материалу. По информации источников, Трамп пока не утвердил ни один из предложенных сценариев.