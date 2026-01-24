Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе
- 24 января, 2026
- 17:02
Третий раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе.
Как передает Report, об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", сообщили мне украинские официальные лица. Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - написал он.
Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе
