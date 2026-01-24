Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 17:02
    Третий раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

    "Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", сообщили мне украинские официальные лица. Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - написал он.

    США Россия Украина российско-украинская война переговоры Абу-Даби Axios Барак Равид
    "Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək
    Axios: Third round of US, Russia, Ukraine talks to take place in Abu Dhabi next week

