İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:07
    Axios: ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək

    ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında növbəti üçtərəfli danışıqlar raundu gələn həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Ukrayna rəsmiləri mənə bildirdilər ki, ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlar "pozitiv" və "konstruktiv" olub. Növbəti danışıqlar raundu gələn həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək", - deyə o yazıb.

    ABŞ Ukrayna Rusiya Əbu dabi
    Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе
    Axios: Third round of US, Russia, Ukraine talks to take place in Abu Dhabi next week

    Son xəbərlər

    17:20

    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    17:10

    Ayxan Abbasov: "Üzücü məğlubiyyət oldu"

    Futbol
    17:07

    "Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:05

    Gürcüstan Azərbaycana mal-qara satışından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    17:00

    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    16:54

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "Şamaxı" ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışdıq"

    Futbol
    16:50

    Rusiyanın Xarkova hava hücumları nəticəsində yaralananların sayı 31-ə çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    16:50

    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti