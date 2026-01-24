"Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 17:07
ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında növbəti üçtərəfli danışıqlar raundu gələn həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Ukrayna rəsmiləri mənə bildirdilər ki, ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlar "pozitiv" və "konstruktiv" olub. Növbəti danışıqlar raundu gələn həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək", - deyə o yazıb.
Son xəbərlər
17:20
Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
17:10
Ayxan Abbasov: "Üzücü məğlubiyyət oldu"Futbol
17:07
"Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcəkDigər ölkələr
17:05
Gürcüstan Azərbaycana mal-qara satışından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıbBiznes
17:00
Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
16:54
"Qəbələ"nin məşqçisi: "Şamaxı" ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışdıq"Futbol
16:50
Rusiyanın Xarkova hava hücumları nəticəsində yaralananların sayı 31-ə çatıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
16:50
Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıbHadisə
16:40