Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 23:41
    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может возглавить Офис президента Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

    Среди других рассматриваемых кандидатов – первый вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов. По данным источников, Федорова также могут назначить министром обороны.

    Напомним, что Ермак ушел в отставку 28 ноября, после того, как ранее в тот же день у него прошли обыски. Он фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупционных схемах в энергетической и оборонной отраслях.

    Андрей Ермак Денис Шмыгаль министр обороны глава офиса президента Украины
    Elvis

    Последние новости

    23:41

    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Другие страны
    23:24

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    23:10

    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    23:02

    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Другие страны
    22:48

    СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

    Происшествия
    22:44

    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Другие страны
    22:27

    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Другие страны
    22:26

    В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозы

    Другие страны
    22:11

    Эрдоган: Турция продолжит проводить текущую политику на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей