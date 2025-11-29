Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может возглавить Офис президента Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

Среди других рассматриваемых кандидатов – первый вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов. По данным источников, Федорова также могут назначить министром обороны.

Напомним, что Ермак ушел в отставку 28 ноября, после того, как ранее в тот же день у него прошли обыски. Он фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупционных схемах в энергетической и оборонной отраслях.