Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 23:41
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может возглавить Офис президента Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.
Среди других рассматриваемых кандидатов – первый вице-премьер Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов. По данным источников, Федорова также могут назначить министром обороны.
Напомним, что Ермак ушел в отставку 28 ноября, после того, как ранее в тот же день у него прошли обыски. Он фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупционных схемах в энергетической и оборонной отраслях.
