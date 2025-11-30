KİV: Ukrayna Prezidenti Ofisinə Denis Şmıqal rəhbərlik edə bilər
- 30 noyabr, 2025
- 01:28
Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal Andrey Yermakın istefasından sonra Prezident Volodimir Zelenskinin Ofisinə rəhbərlik edə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid Ukrayna rəsmilərinə istinadən "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Nəzərdən keçirilən digər namizədlər arasında Baş nazirin birinci müavini Mixaylo Fedorov və Baş Kəşfiyyat İdarəsinin (BKİ) rəisi Kirill Budanov da var. Mənbələrin məlumatına görə, M.Fedorov həmçinin müdafiə naziri təyin edilə bilər.
A.Yermak noyabrın 28-də evində axtarış aparıldıqdan sonra istefa verib. Onun adı Ukraynanın Milli Antikorrupsiya Bürosu və Xüsusi Antikorrupsiya Prokurorluğu tərəfindən enerji və müdafiə sektorundakı korrupsiya sxemləri ilə bağlı aparılan istintaqda hallandırılır.