Axios: Нетаньяху отговаривал Трампа от прекращения огня с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа не добиваться прекращения огня с Ираном на данном этапе конфликта.

Как пеередает Report, об этом в соцсети Х написал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильский источник.

"Вчера в телефонном разговоре Нетаньяху призвал президента Трампа не добиваться прекращения огня на данном этапе и выразил обеспокоенность по поводу рисков, связанных с таким шагом", - говорится в публикации.

По данным источника, Трамп заявил Нетаньяху, что если Иран согласится на требования США, может быть достигнуто перемирие, подчеркнув, что не откажется от своего требования о передаче Ираном всего обогащенного урана и отказе от возобновления ядерных разработок.