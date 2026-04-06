Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Axios: Нетаньяху отговаривал Трампа от прекращения огня с Ираном

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 22:16
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа не добиваться прекращения огня с Ираном на данном этапе конфликта.

    Как пеередает Report, об этом в соцсети Х написал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильский источник.

    "Вчера в телефонном разговоре Нетаньяху призвал президента Трампа не добиваться прекращения огня на данном этапе и выразил обеспокоенность по поводу рисков, связанных с таким шагом", - говорится в публикации.

    По данным источника, Трамп заявил Нетаньяху, что если Иран согласится на требования США, может быть достигнуто перемирие, подчеркнув, что не откажется от своего требования о передаче Ираном всего обогащенного урана и отказе от возобновления ядерных разработок.

    Барак Равид Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    "Axios": Netanyahu Trampı İranla atəşkəsdən çəkindirməyə çalışıb

    Последние новости

    В регионе
    В регионе
    В регионе
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Лента новостей