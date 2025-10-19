Axios: Израиль возобновит доступ гумпомощи в Газу 20 октября

Власти Израиля уведомили вашингтонскую администрацию, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет возобновлен утром 20 октября.

Как передает Report, об этом X сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

Его источник из числа чиновников США отметил: "Израиль заявил нам, что вновь откроет доступ в Газу в понедельник утром".

Ранее портал Ynet информировал, что власти Израиля решили приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Еврейское государство обосновывало это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возложило ответственность на палестинское радикальное движение ХАМАС.

Армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.