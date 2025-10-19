Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Axios: Израиль возобновит доступ гумпомощи в Газу 20 октября

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 22:37
    Axios: Израиль возобновит доступ гумпомощи в Газу 20 октября

    Власти Израиля уведомили вашингтонскую администрацию, что ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет возобновлен утром 20 октября.

    Как передает Report, об этом X сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

    Его источник из числа чиновников США отметил: "Израиль заявил нам, что вновь откроет доступ в Газу в понедельник утром".

    Ранее портал Ynet информировал, что власти Израиля решили приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Еврейское государство обосновывало это нарушением режима прекращения огня в анклаве и возложило ответственность на палестинское радикальное движение ХАМАС.

    Армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

    Израиль сектор Газа США гуманитарная помощь Axios

    Последние новости

    23:33

    МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотов

    В регионе
    23:26

    Lufthansa может отменить из-за высоких налогов около 100 рейсов в ФРГ

    Другие страны
    23:16

    Экс-игрок мадридского "Реала" перенес инсульт

    Футбол
    22:47
    Видео

    Астана готовится к визиту президента Азербайджана

    В регионе
    22:37

    Axios: Израиль возобновит доступ гумпомощи в Газу 20 октября

    Другие страны
    22:19

    "Манчестер Юнайтед" впервые с 2016 года обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде"

    Футбол
    22:13

    Эрдоган: Мы продолжим защищать право на суверенитет ТРСК

    В регионе
    22:00

    Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем МПС

    Внешняя политика
    21:47

    В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей