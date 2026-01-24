Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человек
Другие страны
- 24 января, 2026
- 09:33
Автомобиль врезался во въезд в Международный аэропорт Детройта имени Уэйна Каунти (США), пострадали шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили представители аэропорта.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Согласно информации, водитель был задержан. Причина аварии пока неизвестна, полиция проводит расследование.
Последние новости
10:23
В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатовПроисшествия
10:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)Финансы
10:13
Микаил Джаббаров: Инклюзивная образовательная экосистема - основа экономической моделиБизнес
10:01
В результате массированной атаки РФ на Харьков пострадали 19 человекДругие страны
10:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)Финансы
09:34
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2026)Финансы
09:33
Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человекДругие страны
09:20
Грузия втрое увеличила доход от экспорта маргарина в АзербайджанБизнес
09:19
Фото