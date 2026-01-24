Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человек

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 09:33
    Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человек

    Автомобиль врезался во въезд в Международный аэропорт Детройта имени Уэйна Каунти (США), пострадали шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили представители аэропорта.

    Инцидент произошел в пятницу вечером. Согласно информации, водитель был задержан. Причина аварии пока неизвестна, полиция проводит расследование.

    США аэропорт Международный аэропорт Детройт раненые
    Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb
    Car crashes into Detroit-area airport entrance, injuring 6

