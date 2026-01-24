Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человек

Автомобиль врезался во въезд в Международный аэропорт Детройта имени Уэйна Каунти (США), пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили представители аэропорта.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Согласно информации, водитель был задержан. Причина аварии пока неизвестна, полиция проводит расследование.