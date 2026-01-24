İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb

    ABŞ-də avtomobil Ueyn Kaunti adına Detroyt Beynəlxalq Hava Limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanının nümayəndələri bildirib.

    Hadisə cümə günü axşam baş verib. Məlumata görə, sürücü saxlanılıb. Qəzanın səbəbi hələlik məlum deyil, polis araşdırma aparır.

    ABŞ hava limanı avtomobil
    Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человек
    Car crashes into Detroit-area airport entrance, injuring 6

