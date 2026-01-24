Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb
- 24 yanvar, 2026
- 09:40
ABŞ-də avtomobil Ueyn Kaunti adına Detroyt Beynəlxalq Hava Limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava limanının nümayəndələri bildirib.
Hadisə cümə günü axşam baş verib. Məlumata görə, sürücü saxlanılıb. Qəzanın səbəbi hələlik məlum deyil, polis araşdırma aparır.
