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Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая

Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая Четыре человека погибли
Другие страны
22 мая 2021 г. 11:15

Водитель легкового автомобиля в субботу въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Четыре человека погибли, еще три пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте местной полиции.

Инцидент произошел в 11:47 по местному времени на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель на автомобиле черного цвета въехал в толпу нескольких десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, и скрылся.

Как информировала полиция, человек, совершивший наезд, задержан. Это 31-летний мужчина по фамилии Лю. Ведется следствие.

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Версия на английском языке Car plunges into crowd in northeastern China

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