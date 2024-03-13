Австрия высылает двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до вторника следующей недели.
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"После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом", - проинформировало издание.
Позднее в российском МИД заявили, что ответят на высылку двух дипломатов РФ из Австрии.
"Москва ответит на решение Австрии о высылке двух российских дипломатов", - сказали ТАСС в ведомстве.