Австрия высылает двух российских дипломатов

Австрия высылает двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до вторника следующей недели.

Австрия высылает двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до вторника следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Presse.

"После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом", - проинформировало издание.

Позднее в российском МИД заявили, что ответят на высылку двух дипломатов РФ из Австрии.

"Москва ответит на решение Австрии о высылке двух российских дипломатов", - сказали ТАСС в ведомстве.