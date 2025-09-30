Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 17:58
Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата, он выехал из страны.
Как передает Report, об этом пишет газета Kurier со ссылкой на МИД Австрии.
