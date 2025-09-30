İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Avstriya Rusiya diplomatını "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 18:31
    Avstriya Rusiya diplomatını persona non qrata elan edib

    Avstriya Rusiya diplomatını "persona non qrata" elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kurier" qəzeti Avstriya XİN-ə istinadən yazır.

    Məlumata görə, diplomat ölkəni tərk edib.

    Avstriya Rusiya diplomat arzuolunmaz şəxs
    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Son xəbərlər

    19:41

    İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişik

    Energetika
    19:40

    Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:38

    İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar var

    Region
    19:38

    İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"

    İnfrastruktur
    19:38

    Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıb

    Digər ölkələr
    19:35

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    19:31

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:25
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti