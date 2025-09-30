Avstriya Rusiya diplomatını "persona non qrata" elan edib
- 30 sentyabr, 2025
- 18:31
Avstriya Rusiya diplomatını "persona non qrata" elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kurier" qəzeti Avstriya XİN-ə istinadən yazır.
Məlumata görə, diplomat ölkəni tərk edib.
