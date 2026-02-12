İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıb

    İnfrastruktur
    • 12 fevral, 2026
    • 17:36
    Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıb

    Göyçay rayonunun İkinci Ərəbcəbirli kəndində içməli su layihəsi icra olunub.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə (ADSEA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kənddə 1 384 nəfər əhali yaşayır. Kənd daxilində quraşdırılmış ictimai bulaqlar vasitəsilə əhalinin suya əlçatanlığı təmin edilirdi. Əhalinin mərkəzləşdirilmiş su təchizatının yaradılması məqsədilə ADSEA-nın Regional Su Meliorasiya Xidmətinin daxili imkanları hesabına kənd daxilində diametri 40 mm-dən 110 mm-dək müxtəlif ölçülü 8,5 km uzunluğunda su şəbəkəsi çəkilib. Sudan səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su itkilərinin azaldılması və suyun uçotunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə hər bir abonentə məxsus fərdi yaşayış evlərinin girişində ümumilikdə 300 ədəd su sayğacı quraşdırılıb. Bununla da kənd əhalisinin mərkəzləşdirilmiş su təchizatı dayanıqlı su mənbəyi olan Göyçay şəhərinin mövcud su infrastrukturuna qoşulmaqla təmin edilib.

    Hazırda Göyçay rayonunda ümumilikdə 23 kənd yaşayış məntəqəsinə su təchizatı xidməti göstərilir. Bununla yanaşı, 18 kəndə modul tipli su təmizləyici qurğular vasitəsilə xidmət olunur. Göyçay rayonu üzrə xidmət göstərilən abonentlərin sayı 11 958 təşkil edir.

    Layihə "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair Milli Strategiya"nın hədəf və məqsədlərinə nail olunması üçün tədbirlər proqramı çərçivəsində həyata keçirilib.

    Layihənin davamı olaraq cari ildə Göyçay rayonunun Müskürlü kəndində də mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sisteminin yaradılması işlərinə başlanılacaq.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli su Göyçay İkinci Ərəbcəbirli layihə

    Son xəbərlər

    17:51

    Nazir: "Şimali Makedoniya Aİ proqramları çərçivəsində Azərbaycanla birgə layihələrə açıqdır"

    İKT
    17:50
    Foto

    Özbəkistanda azərbaycanlı repressiya qurbanı İsgəndər bəy Sultanov haqqında film çəkilib

    İncəsənət
    17:48

    Sabah Bakı və bəzi bölgələrdə külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:48

    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək

    Region
    17:44

    Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Səfir: Azərbaycan beynəlxalq forumların keçirilməsinə dair təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıb

    İnfrastruktur
    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti