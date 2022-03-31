Австралия введет пошлины в 35% на ввоз товаров из России и Беларуси

Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Беларуси.

Австралия с 25 апреля введет дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из сообщения австралийского правительства.

"1 апреля Австралия опубликует официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN) и применении дополнительных пошлин в размере 35% ко всему импорту из России и Беларуси. Это вступит в силу с 25 апреля и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время", — сообщили в правительстве.

Ранее австралийский МИД заявил о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов".

Также 20 марта в ведомстве сообщили, что правительство Австралии выделит дополнительно более 22 млн долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины. Общая сумма средств, которые австралийское правительство обязалось выделить, составит таким образом 65 млн австралийских долларов (порядка 48 млн долларов США).