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Австралия, США, Филиппины, и Япония провели учения в Южно-Китайском море

Австралия, США, Филиппины, и Япония провели учения в Южно-Китайском море Австралия, США, Филиппины, и Япония провели учения в Южно-Китайском море (ЮКМ) с целью улучшения оперативной и тактической совместимости между вооруженными силами.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 08:09
Австралия, США, Филиппины, и Япония провели учения в Южно-Китайском море

Австралия, США, Филиппины, и Япония провели учения в Южно-Китайском море (ЮКМ) с целью улучшения оперативной и тактической совместимости между вооруженными силами.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Филиппин.

Маневры состоялись 7 апреля в исключительной экономической зоне Филиппин. По данным военного ведомства, в них приняли участие корабли военно-морских сил и авиация стран-участниц. "Учения продемонстрировали приверженность стран-участниц укреплению регионального и международного сотрудничества для поддержки свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона с помощью отработки оперативной совместимости в море. Это также внесет значительный вклад в развитие боевых возможностей вооруженных сил Филиппин", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Гань Юй предостерег в субботу Филиппины от действий, которые приведут к усилению трений в акватории ЮКМ.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

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