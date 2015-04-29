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    ​Австралия отзывает посла в Индонезии из-за казни двух австралийцев

    Посол будет отозван для консультаций

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Австралия отзывает своего посла в Индонезии после казни двух австралийцев в этой стране.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

    "Мы уважаем суверенитет Индонезии, но мы сожалеем по поводу того, что произошло, и это не может быть обычным делом", — заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

    Премьер уточнил, что посол будет отозван для консультаций.

    Ранее сообщалось, что в Индонезии казнены восемь иностранных граждан, которые были признаны виновными в торговле наркотиками. Среди казненных были граждане Австралии, Нигерии и Бразилии.

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