Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупреждения
    Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупреждения

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 08:30
    Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупреждения

    Австралия и Германия подпишут соглашение о сотрудничестве в области космической обороны, предусматривающее создание системы раннего обнаружения угроз.

    Как передает Report со ссылкой на ABC, документ планируется подписать в ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Австралию.

    По данным телеканала, стороны также намерены заключить соглашение о статусе вооруженных сил, которое упростит деятельность военнослужащих двух стран на территориях друг друга.

    Отмечается, что соглашение в сфере космической обороны позволит Канберре и Берлину совместно разрабатывать системы раннего предупреждения в космосе для выявления угроз со стороны России и Китая.

    "Мы должны понимать, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы", - заявил Писториус.

    Он также подчеркнул, что в условиях снижения уровня надежности, честности и предсказуемости в мире особую значимость приобретают партнерские отношения со странами-единомышленницами, в том числе с Австралией.

    Космическая оборона Система раннего обнаружения угроз Борис Писториус
    Avstraliya və Almaniya kosmik müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
    Последние новости

    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Лента новостей