Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупреждения

Австралия и Германия подпишут соглашение о сотрудничестве в области космической обороны, предусматривающее создание системы раннего обнаружения угроз.

Как передает Report со ссылкой на ABC, документ планируется подписать в ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Австралию.

По данным телеканала, стороны также намерены заключить соглашение о статусе вооруженных сил, которое упростит деятельность военнослужащих двух стран на территориях друг друга.

Отмечается, что соглашение в сфере космической обороны позволит Канберре и Берлину совместно разрабатывать системы раннего предупреждения в космосе для выявления угроз со стороны России и Китая.

"Мы должны понимать, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы", - заявил Писториус.

Он также подчеркнул, что в условиях снижения уровня надежности, честности и предсказуемости в мире особую значимость приобретают партнерские отношения со странами-единомышленницами, в том числе с Австралией.