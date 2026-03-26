Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупреждения
- 26 марта, 2026
- 08:30
Австралия и Германия подпишут соглашение о сотрудничестве в области космической обороны, предусматривающее создание системы раннего обнаружения угроз.
Как передает Report со ссылкой на ABC, документ планируется подписать в ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Австралию.
По данным телеканала, стороны также намерены заключить соглашение о статусе вооруженных сил, которое упростит деятельность военнослужащих двух стран на территориях друг друга.
Отмечается, что соглашение в сфере космической обороны позволит Канберре и Берлину совместно разрабатывать системы раннего предупреждения в космосе для выявления угроз со стороны России и Китая.
"Мы должны понимать, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы", - заявил Писториус.
Он также подчеркнул, что в условиях снижения уровня надежности, честности и предсказуемости в мире особую значимость приобретают партнерские отношения со странами-единомышленницами, в том числе с Австралией.