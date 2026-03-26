    Avstraliya və Almaniya kosmik müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    • 26 mart, 2026
    • 08:33
    Avstraliya və Almaniya təhdidlər üçün erkən xəbərdarlıq sisteminin inkişafını əhatə edəcək kosmik müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayacaqlar.

    "Report"un ABC-yə istinadən verdiyi məlumata görə, sənədin Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistoriusun Avstraliyaya səfəri zamanı imzalanması planlaşdırılır.

    Telekanalın məlumatına görə, tərəflər həmçinin iki ölkənin hərbi qulluqçularının bir-birinin ərazilərində fəaliyyətini sadələşdirəcək qüvvələrin statusu haqqında saziş bağlamaq niyyətindədirlər. Qeyd olunur ki, kosmik müdafiə sahəsindəki razılaşma Kanberra və Berlinə Rusiya və Çindən gələn təhdidləri müəyyən etmək üçün kosmosda erkən xəbərdarlıq sistemlərini birgə inkişaf etdirməyə imkan verəcək.

    "Orada nə baş verdiyini anlamalıyıq. Öz sistemlərimizi qorumağın yeganə yolu budur", - Pistorius bildirib.

    Koskim Sahə
    Австралия и Германия создадут систему космического раннего предупреждения

    Son xəbərlər

    09:06

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.03.2026)

    Maliyyə
    09:01

    DÇ-2026: Türkiyə-Rumıniya oyunu ilə pley-off yarımfinallarına start veriləcək

    Futbol
    08:52

    İrakli Kobaxidze: Patriarx seçimi yalnız Müqəddəs Sinodun səlahiyyətindədir

    Region
    08:50

    Çin PUA-larla bağlı yeni silah sistemini təqdim edib

    Digər ölkələr
    08:47

    Tramp ABŞ-də silah istehsalının sürətləndirilməsini əmr edib

    Digər ölkələr
    08:33

    Avstraliya və Almaniya kosmik müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    08:17

    Trampın tarifləri ABŞ ÜDM-inə az təsir göstərsə də, büdcə gəlirlərini artırıb

    Digər ölkələr
    08:04

    "Politico": Vens 7-8 apreldə Macarıstana səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:00

    "Hizbullah" son bir gündə İsrailə qarşı 87 hərbi əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti