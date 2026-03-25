Австралийский лоукостер Jetstar сократила рейсы в Новую Зеландию из-за роста цен на топливо

Австралийский лоукостер Jetstar сокращает число рейсов в Новую Зеландию на фоне резкого роста стоимости авиационного топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой на представителя авиакомпании.

По данным телекомпании, перевозчик уже исключил из расписания около 55 рейсов, что составляет порядка 12% на отдельных направлениях.

"Мы внесли временные изменения в расписание в том числе из-за роста цен на авиационное топливо, возникшего в результате конфликта на Ближнем Востоке, а также других расходов", - заявил представитель Jetstar.

Сокращения затронули как внутренние рейсы в Новой Зеландии (Окленд - Крайстчерч, Окленд - Веллингтон), так и международные направления, включая перелеты между Оклендом и Сиднеем и Брисбеном.